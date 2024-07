Perché il sostegno pubblico di Musk a Trump è una cosa inedita

Che Elon Musk non sia un sostenitore dei diritti civili è cosa nota. Ma che questi arrivino persino a condizionare le sue scelte aziendali suona come una novità. Il miliardario di origine sudafricana ha annunciato su X (l'ex Twitter, il social network di sua proprietà), che sposterà la sede dell'azienda aerospaziale SpaceX e del social network X in Texas per protestare contro l'approvazione di una legge sugli studenti transgender, promulgata lo scorso 15 luglio in California. Attualmente SpaceX ha sede a Hawthorne, nella contea di Los Angeles, e X a San Francisco.

La norma, firmata dal governatore della California Gavin Newsom, mira a proteggere i diritti degli studenti transgender e a combattere la discriminazione. In particolare, vieta al personale scolastico di divulgare informazioni sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere di un alunno a chiunque, senza il previo consenso dell'interessato. Questo divieto si applica anche ai genitori dell'alunno. La legge ha annullato le decisioni dei distretti scolastici conservatori che ordinavano agli insegnanti di avvisare i genitori se uno studente cambiava nome o pronomi, o chiedeva di utilizzare strutture o partecipare a programmi che non corrispondevano al loro genere ufficiale.

C'è un motivo di carattere personale che può spiegare il perché della contrarietà di Musk al provvedimento firmato da Newsom. Il magnate è padre di una figlia trans dalla quale si è allontanato, e incolpa l'educazione nella scuola privata californiana di averla resa politicamente di sinistra e di averla messa contro di lui.

Musk sostiene pubblicamente Trump

Musk recentemente ha assunto diverse posizioni del partito repubblicano su immigrazione, diversità e tematiche Lgbt, e istruzione. E non sorprende quindi il sostegno ufficiale del miliardario al candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, arrivato dopo l'attentato al tycoon. "Appoggio pienamente il Presidente Trump e spero in una sua rapida guarigione", ha scritto Musk sul suo social network, X, dopo il tentato assassinio di Trump durante un comizio a Butler, in Pennsylvania.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

"L'ultima volta che l'America ha avuto un candidato così tosto è stato con Theodore Roosevelt", ha aggiunto pochi minuti dopo il proprietario della piattaforma, condividendo anche l'ormai celebre foto in cui Trump alza il pugno con il volto insanguinato mentre è circondato dagli agenti della sicurezza.

Un ulteriore sostegno è arrivato quando Trump ha scelto JD Vance, senatore trentanovenne dell'Ohio e uno dei membri più isolazionisti del partito repubblicano, come suo vicepresidente qualora dovesse tornare alla Casa Bianca. Una "decisione eccellente da parte di Trump", sono state su X le parole di Musk, che ha pubblicato oltre 100 post a favore di Trump, dopo che è sopravvissuto all'attentato.

Con questa mossa, Musk è entrato in un territorio inesplorato, del tutto inedito, rompendo il silenzio sui candidati e sulle loro campagne elettorali osservato da molti amministratori delegati di importanti aziende di social media. Perché utilizzando X come megafono del suo sostegno al candidato repubblicano, postando contenuti che raggiungono i suoi quasi 190 milioni di follower, Musk ha cancellato ogni idea di neutralità che doveva dominare la piattaforma social.

A garanzia di un ulteriore sostegno, secondo il Wall Street Journal, Musk farà una donazione mensile da 45 milioni di dollari a un comitato elettorale che sostiene il tycoon, l'America Pac, creato a giugno e che punta a convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli stati in bilico, nel tentativo di contrastare la campagna del democratico Joe Biden. Il miliardario di origine sudafricana in riposta all'articolo della testata americana ha pubblicato un post X dal copy esplicativo: "Fake Gnus".