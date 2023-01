I sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento

Un folla di sostenitori dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha assaltato il palazzo del Congresso a Brasilia. La polizia, schierata a difesa della sede istituzionale, ha lanciato lacrimogeni, ma non è riuscita ad evitare l'avanzata della folla.

Secondo quanto riportano i media brasiliani, i manifestanti hanno forzato il cordone di polizia e sono riusciti a irrompere nel palazzo. Il caos nel paese deriva dal riconoscimento della vittoria di Lula alle elezioni presidenziali. L'assalto ricorda quello subito dal Congresso americano dopo la vittoria di Joe Biden su Donald Trump il 6 gennaio 2021. I militanti, molti dei quali indossano la bandiera gialla e verde del Brasile che divenne un simbolo del movimento di estrema destra di Bolsonaro, dopo aver sfondato il cordone di polizia hanno fatto irruzione del palazzo del congresso.

Molti manifestanti sono riusciti a salire sulla rampa dell'edificio per occuparne il tetto e hanno già fatto irruzione nella sede del Parlamento e nell'edificio del Planalto, sede del governo, e anche nell'edificio della Corte Suprema. In questo momento Lula non si trova a Brasilia perché è in visita nello Stato di San Paolo, in alcune aree alluvionate. Già a metà dicembre un gruppo di sostenitori di Bolsonaro avevano tentato di invadere il comando della polizia federale sempre a Brasilia.