Guardia costiera trova dei rottami in mare: potrebbero essere del sottomarino disperso

Il robot impegnato nelle ricerche del sommergibile disperso Titan ha trovato alcuni rottami sul fondo dell'Oceano Atlantico. Lo riferisce la Guardia Costiera americana. Ancora non è possibile stabilire se i detriti possano essere del sommergibile scomparso: le informazioni rinvenute dal robot sono al momento all'esame degli esperti. Comunque, il ritrovamento è avvenuto nei pressi del relitto del Titanic, verso cui il sottomarino si era diretto per un'escursione. La Guardia Costiera aggiornerà sullo stato delle ricerche alle 15 ora locale, le 21 italiane.

Già a diverse ore dal ritrovamento dei rottami si riteneva che l'ossigeno dentro il veicolo fosse terminato. L'area delle ricerche è stata estesa, ma ormai le speranze di salvare i cinque passeggeri sono vicine allo zero. Gli esperti spiegano infatti che in caso di localizzazione del Titan ci vorrebbero almeno altre 4 ore per riportarlo in superficie e aprire il portellone da fuori.

L'aria respirabile a bordo del sommergibile Titan disperso nel Nord Atlantico si sarebbe esaurita poco dopo le 5 ora standard orientale - intorno alle 12-13 del 22 giugno in Italia -, secondo quanto riferito dalla Guardia costiera statunitense. Alcuni esperti ipotizzano che il sottomarino scomparsopotrebbe aver subito una catastrofica implosione a causa di un cedimento dello scafo.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Today.it...