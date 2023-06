Sottomarino scomparso, corsa contro il tempo: l'ultima speranza è una nave francese

Proseguono le operazioni di ricerca per rintracciare il Titan, il piccolo sommergibile scomparso durante l'esplorazione del relitto del Titanic: l'autonomia d'ossigeno stimata inizialmente è di 96 ore. Il che vuol dire che l'aria respirabile potrebbe esaurirsi poco dopo le 13 di giovedì 22 giugno. Nelle prossime ore nella zona delle ricerche è atteso l'arrivo della nave francese Atalante, il cui robot può raggiungere i 6mila metri di profondità grazie a bracci meccanici che possono essere controllati da remoto. Il robot non sarebbe in grado di sollevare il sottomarino ma potrebbe aiutare ad agganciarlo a una nave. In ogni caso il sommergibile non è stato ancora trovato.

Mauger estimates that there are now 20 hours of oxygen supply left on the Titan sub. He's live on @BBCNews now. — Jessica Parker (@MarkerJParker) June 21, 2023

Il capitano Jamie Frederick della guardia costiera degli Stati Uniti ha fatto sapere che "la superficie dell'area di ricerca è stata estesa, adesso è due volte più grande del Connecticut". Parlando in conferenza stampa Frederick non ha nascosto che si tratta di un momento "estremamente difficile" per gli amici e le famiglie di coloro che sono intrappolati nel sommergibile, con le quali siamo in "stretto contatto". Il capitano ha quindi definito "complesse" le ricerche, aggiungendo che i soccorritori devono tenere conto delle correnti del mare. Quanto al rumore sentito nell'area delle ricerche, il capitano ha ammesso che la natura non è stata ancora identificata. "Non sappiamo ancora che tipo di rumore sia".



Le persone a bordo "hanno razioni limitate a bordo ma non posso dire esattamente quante", ha detto ancora Frederick. "Dobbiamo rimanere ottimisti e fiduciosi quando ci troviamo in un caso di ricerca e salvataggio. Ci sono molti fattori che si devono prendere in considerazione. A volte ci si trova in una posizione in cui si deve prendere una decisione difficile. Non ci siamo ancora arrivati. Continuiamo a cercare". A bordo del sottomarino ci sono cinque persone: un esploratore, due uomini d'affari, uno dei quali accompagnato dal figlio, e l'amministratore delegato della società che ha organizzato la missione.

