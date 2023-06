Sommergibile scomparso: sentiti colpi e "rumori sottomarini" nell'area delle ricerche

I soccorritori impegnati nelle ricerche del Titan, il sottomarino per esplorazioni turistiche scomparso durante un'immersione verso il relitto del Titanic, hanno sentito dei "colpi ogni trenta minuti", e quattro ore dopo i dispositivi sonar dispiegati nella zona hanno rilevato altri "segnali regolari". I rumori potrebbero essere stati prodotti dalle persone a bordo per indirizzare le ricerche dei soccorritori: darebbero la speranza che le cinque persone a bordo del sommergibile siano ancora vive. Lo rivela la Cnn che cita una nota interna del governo degli Stati Uniti. Non è chiaro quando i colpi siano stati sentiti né per quanto tempo. Un successivo aggiornamento inviato martedì sera ha suggerito che si siano sentiti più suoni sebbene non fossero più descritti come "colpi".

Un aereo canadese coinvolto nella ricerca "ha sentito dei colpi nell'area ogni 30 minuti. Quattro ore dopo è stato dispiegato un ulteriore sonar e si sentivano ancora dei colpi", ha detto un'email interna inviata ai funzionari del dipartimento per la sicurezza interna degli Usa. Il sonar ha captato dei colpi anche secondo un promemoria interno del governo degli Stati Uniti, ma il documento non chiarisce quando i rumori sono stati uditi, per quanto tempo e cosa potrebbe averli causati.

"È stato ascoltato un feedback acustico aggiuntivo che aiuterà a indirizzare le risorse di superficie e indica che possono esserci dei sopravvissuti", si legge nell'aggiornamento. Un aereo canadese ha anche individuato un oggetto rettangolare bianco nell'acqua, ma una nave destinata a indagare è stata dirottata per aiutare a rilevare il feedback acustico.

Corsa contro il tempo: ossigeno per poche ore

Le squadre statunitensi e canadesi stanno impiegando "tutte le risorse disponibili" per cercare il sottomarino di cui si sono perse le tracce domenica 18 giugno: erano cinque le persone a bordo quando il contatto con il piccolo sottomarino è stato perso, dopo circa un'ora e 45 minuti dall'inizio dell'immersione. L'operazione di salvataggio è continuata durante la notte, ma finora non c'è traccia del sottomarino della OceanGate Expeditions. "È una sfida condurre una ricerca in quell'area remota - ha detto un comandante della Guardia costiera -. Ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l'imbarcazione e salvare le persone a bordo".

L'ammiraglio John Mauger, della Guardia costiera degli Stati Uniti, ha spiegato che a bordo sono presenti un pilota e quattro ''operatori di missione" che potrebbero avere a disposizione circa 70 ore a partire dalla serata italiana del 19 giugno. Le ricerche, condotte con la collaborazione delle autorità canadesi, si svolgono con l'impiego anche di un C130 e di un sottomarino P8.

Chi sono le persone a bordo

A bordo ci sarebbe il francese Paul Henri Nargeolet, ex comandante di nave, sub di profondità e pilota di sommergibili. Direttore del gruppo di ricerca subacquea per E/M Group e RMS Titanic Inc, Nargeolet è considerato la principale autorità sul sito del relitto ed è possibile fosse il responsabile del sottomarino disperso. A bordo potrebbe inoltre esserci l'uomo d'affari britannico Hamish Harding, noto come aviatore ed esploratore. Harding, che vive negli Emirati, risulta fra chi aveva prenotato il viaggio. Il 58enne sabato scorso aveva postato su Instagram che "a causa del peggior inverno degli ultimi 40 anni, questa missione sarà probabilmente la prima e unica con equipaggio sul Titanic nel 2023. Si è appena aperta una finestra meteorologica e domani tenteremo l'immersione". Sul piccolo sommergibile ci sono anche l'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood, amministratore del Seti Institute, insieme a suo figlio Suleman. La loro presenza è stata confermata da una nota diffusa dalla famiglia. A bordo anche Stockton Rush, l'amministratore delegato di OceanGate, la società che ha organizzato la missione.