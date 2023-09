Aggressione sessuale in diretta tv. La giornalista spagnola di "Canale Cuatro" Isa Balado si trovava all'esterno di un negozio, dove era avvenuto un furto. In quel momento, nel bel mezzo del collegamento televisivo con lo studio centrale, un uomo si è avvicinato alla reporter toccandole il fondoschiena e chiedendole per quale emittente televisiva stava lavorando. Il conduttore in studio ha interrotto il collegamento e ha chiamato immediatamente la polizia. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di aggressione sessuale.

