Spara contro gli agenti che gli notificano lo sfratto: un morto e un ferito

Ha sparato senza pensarci due volte contro gli agenti di polizia che gli notificavano lo sfratto, uccidendone uno e ferendo in modo grave l'altro. Poi si è dato alla fuga, prima di venire arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento. È successo in Oklahoma, negli Stati Uniti: a perdere la vita è stato il vice sceriffo della contea di Oklahoma City, mentre il poliziotto che si trovava con lui è rimasto ferito gravemente. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'Oklahoma Medical Center, dove Bobby Swartz è deceduto. I medici sono riusciti a salvare e stabilizzare il suo sottoposto, come confermato ai media locali da Aaron Brilbeck, portavoce dell'ufficio dello sceriffo.

L'uomo avrebbe dato in escandescenza dopo l'arrivo degli agenti, che erano sul posto per presentare i documenti relativi allo sfratto chiesto dal padrone di casa per un arretrato nell'affitto di almeno 1500 dollari. Il sospettato ha cercato poi la fuga a bordo del suo pickup (con una barca a rimorchio), aprendo il fuoco contro i poliziotti che lo stavano inseguendo. Al termine di un inseguimento che ha coinvolto tutta la città, l'uomo è stato arrestato nei pressi di una base dell'Air Force.