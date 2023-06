Spara all'impazzata contro i vicini di casa e uccide una bambina di 11 anni

Dopo l'accoltamento di Annecy degli scorsi giorni, un altro dramma scuote la Francia. A Plonévez-du-Faou, a Finistère, in Bretagna, un uomo avrebbe sparato all'impazzata contro i vicini di casa uccidendo una bambina di undici anni e ferendo gravemente il padre. I fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 10 giugno 2023. La bambina era all'esterno della casa con i genitori e la sorellina di 8 anni. La famiglia abitava nell'edificio da cinque anni e secondo un testimone, citato dal quotidiano Le Telégramme, ''la bambina stava giocando sull'altalena'' quando è stata raggiunta dai proiettili dell'uomo.

L'uomo avrebbe sparato più volte ferendo gravemente il padre e la madre che non sarebbe però in pericolo di vita. La figlioletta più piccola sarebbe riuscita a scampare al massacro fuggendo verso l'abitazione di un altro vicino. Il killer sarebbe un pensionato olandese di 70 anni che abiterebbe da tre anni vicino alla famiglia. Secondo un altro testimone, dopo aver sparato più volte verso la famiglia si sarebbe ritirato in casa dove vive con la moglie. A quel punto si sarebbe barricato e si sarebbe arreso all'arrivo della polizia. Le accuse a suo carico sono di omicidio volontario e tentato omicidio volontario.

Non sono ancora note al momento le ragioni del gesto. Secondo il quotidiano Le Parisien, la Procura di Quimper sta indagando su una lite relativa a un "appezzamento di terreno attiguo alle due proprietà" in corso "da diversi anni". Ma sono ancora informazioni che devono essere confermate. Un vicino avrebbe affermato che la coppia ''è sempre stato gentile e non ha mai dato segni di squilibrio'' prima del terribile omicidio.