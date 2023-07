Bambini che sparano: a tre anni prende la pistola e uccide la sorellina di un anno

Tragedia vicino a San Diego, in California, negli Usa: una bimba di un anno è stata uccisa dal fratello di 3 con un colpo pistola alla testa. Le autorità di Fallbrook hanno riferito che i servizi di emergenza hanno risposto a una chiamata dalla casa dei due minori e che, all'arrivo, hanno trovato la bambina di un anno con una profonda ferita da arma da fuoco alla testa. Le condizioni sono parse subito disperate.

Non è chiaro se fossero soli in casa

La bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Palomar, dove è morta poche ore dopo, secondo quanto riportato da vari quotidiani locali. Non si sa al momento chi abbia contattato i soccorsi o se i genitori fossero presenti in casa al momento dell'incidente. Non è nemmeno chiaro come e dove il piccolo sia riuscito a mettere le mani sull'arma da fuoco, evidentemente non custodita. La squadra omicidi del dipartimento dello sceriffo ha aperto un'indagine al riguardo. Il nome della vittima non è stato reso noto. Gli investigatori sembrano avere pochi elementi in mano e hanno chiesto a chiunque abbia informazioni utili sull'incidente di contattare la polizia, anche in modo anonimo.

I numeri sono spaventosi

Secondo gli ultimi dati a disposizione del prestigioso Pew Research Center, più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. Se si cambia il parametro d'analisi, balza agli occhi una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi. Il dato proviene dallo Small Arms Survey, un istituto di studi internazionali di Ginevra secondo il quale, negli Usa, ci sono circa 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti. I numeri sono spaventosi. Ci sono centinaia di "spari involontari" da parte di bambini ogni anno negli Stati Uniti. A oggi, ci sono state almeno 221 incidenti che finora hanno provocato 78 morti e 151 feriti nel solo 2023, secondo un conteggio di Everytown for Gun Safety, organizzazione no profit per il controllo delle armi.

