Assolto per aver sparato a uno youtuber: "Stava cercando una reazione per i suoi video"

Assolto dall’accusa di lesioni colpose Alan Colie, 31 anni, dopo aver sparato in un centro commerciale degli Stati Uniti allo youtuber Tanner Cook, che gestisce il canale "Classified Goons". È successo all'inizio del 2023 in una food court nel centro di Dulles, a 45 minuti da Washington. Secondo la giuria l’addetto alle consegne ha agito per legittima difesa.

L’avvocato di Colie ha dichiarato che il suo cliente si è sentito minacciato e che lo youtuber 21enne, molto alto, avrebbe progettato lo scontro per provocare una reazione e attirare gli spettatori sul suo canale YouTube. Cook, naturalmente, non si aspettava una reazione del genere da parte di Colie. Lo youtuber stava "cercando di confondere le persone per pubblicare video. Non è preoccupato di spaventare le persone. Continua a farlo", ha detto il legale.

Nonostante l’assoluzione Colie, in custodia dal suo arresto di aprile, rimane in carcere per l'accusa di detenzione di armi da fuoco. Secondo il suo avvocato, però, questa condanna è incompatibile con la legge, data l'assoluzione per motivi di legittima difesa. Per questo ha chiesto al giudice di annullare la condanna ma Colie dovrà attendere l’udienza del mese prossimo prima di sapere se potrà tornare libero.

