Spara con una mitragliatrice in una discoteca: ci sono diverse vittime

Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria a Monterey Park, in California, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Lo riferiscono i media statunitensi. Migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un festival di due giorni, considerato uno dei più grandi della regione. Poi verso le 22 locali (le 7 del mattino in Italia) mentre la festa si avviava alla conclusione un uomo avrebbe preso a sparare contro la folla.

Seung Won Choi, proprietario del ristorante di barbecue di pesce Clam House su Garvey Avenue, ha detto che tre persone si sono precipitate nel suo ristorante e gli hanno detto di chiudere a chiave la porta. "C'era un uomo con una mitragliatrice nella zona" ha detto Choi al Los Angeles Times.

Poche ore prima una deputata del congresso statunitense aveva parlato alla comunità cinese che vive nella cittadina californiana situata a est di Los Angeles e che su 61mila abitanti conta oltre il 65% di cittadini di origine asiatica.

Earlier today at the Monterey Park Lunar Festival, @RepJudyChu talked about bringing back this event in the midst of unprecedented obstacles the community went through brought on by the pandemic. After hearing about the mass shooting, I can’t help but feel great sadness. pic.twitter.com/GMADqLbA1R

Pochissime le informazioni ufficiali che trapelano mentre i reporter attendono una conferenza stampa delle autorità.

We are waiting on a potential press conference. Lots of reporters are here but we have received very little info from police on site. There isn’t any clear official number of fatalities or victims. We will bring you info as soon as we can responsibly and truthfully do so. pic.twitter.com/mYMPu6vK9w