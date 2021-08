Spari in strada al centro di Amburgo: un ferito

Spari al centro di Amburgo, in Germania, dove ci sarebbe almeno una persona in fuga e un ferito. E’ quanto si apprende dalla stampa tedesca che ha dato la notizia intorno alle 15,40. Non è ancora chiaro che cosa sia successo perché dopo gli spari si è creato il panico con persone che fuggivano da ogni parte e si riparavano dietro le auto.

A difesa sono arrivate le forze del Commando speciale della polizia tedesca mentre un elicottero sorvola la zona. Sul posto anche circa venti volanti della polizia. Con i reparti s Dopo gli spari, diverse auto sarebbero scappate in varie direzioni, ha riferito la portavoce della polizia. Ci sarebbe anche un ferito, un uomo che sarebbe stato ferito ad una gamba.

Quanto successo è ancora tutto da capire e al vaglio degli inquirenti, ma l’ipotesi è che si possa essere trattato uno scontro maturato nell'ambito della criminalità amburghese.