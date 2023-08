Ex agente apre il fuoco in un bar: quattro morti e sei feriti

Quattro morti e sei persone ricoverate in ospedale con ferite da arma da fuoco. È il drammatico bilancio dell'ennesima sparatoria avvenuta negli Stati Uniti, stavolta in California. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, un ex agente delle forze dell'ordine in pensione avrebbe aperto il fuoco all'interno di un bar per motociclisti, il Cook's Corner a Trabuco Canyon.

Quattro le vittime confermate dal Dipartimento dello sceriffo della contea di Orange in un post su X (ex Twitter), mentre sei persone ferite sono ricoverate in ospedale.

L'aggressore è stato ucciso durante la sparatoria con la polizia, ma al momento la sua identità non è stata resa nota. Da chiarire anche le cause del folle gesto. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, ma al momento c'è il massimo riserbo.

