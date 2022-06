Sparatoria durante un barbecue, due morti e cinque feriti

Doveva essere un giorno di allegria per celebrare l'amore e la figura del papà. Ma un barbecue per la festa del papà a San Antonio, in Texas, è finito in tragedia per l'ennesima sparatoria negli Usa. E' successo lo scorso sabato 18 giugno, quando sono stati sono stati sparati circa 20-30 colpi da un Suv di colore scuro intorno alle 22.15 locali che hanno colpito gli ospiti del party mentre erano radunati nel cortile di una abitazione. Due uomini di 45 e 46 anni sono stati uccisi e altre cinque persone di età compresa tra 19 e 44 anni (due donne e tre uomini) sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

Le autorità stanno ancora cercando i sospetti. Il capo della polizia di San Antonio, William McManus, ha spiegato che in casa c'erano anche sei bambini, ma nessuno è rimasto ferito. I vicini, che hanno chiesto di non essere identificati, hanno riferito ai media locali che inizialmente pensavano si trattasse di fuochi d'artificio.

Circa 15 minuti dopo la segnalazione della sparatoria dove sono rimaste uccise due persone, si è verificata un'altra sparatoria con colpi partiti da un grosso Suv, a pochi km di distanza dall'abitazione in cui si teneva il barbecue. La polizia locale non ha chiaro se i due eventi siano correlati tra loro, ma la descrizione dell'automobile corrisponde a quella da cui sono partiti i 30 colpi di pistola.