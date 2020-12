Paura a Berlino, spari vicino alla sede Spd: ci sono feriti

La polizia tedesca ha recuperato quattro persone rimaste ferite: tre erano in un vialetto nel quartiere di Kreuzberg, mentre la quarta era in un canale. Gli aggressori si sono dati alla fuga

Sono almeno quattro le persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi, sabato 26 dicembre, nei pressi di un cancello nel quartiere Kreuzberg a Berlino in circostanze non ancora chiarite. Tre dei feriti sono stati trovati in un vialetto, il quarto è stato recuperato da un canale, secondo quanto riferiscono i rapporti della polizia tedesca, impegnata a controllare la zona a piedi e con l'elicottero alla ricerca degli aggressori che sono fuggiti. Nelle vicinanze c'è la sede del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione.

Sparatoria a Berlino: almeno quattro feriti

Inizialmente i Vigili del Fuoco avevano parlato di tre feriti gravi, poi la polizia ha ritrovato il quarto nel canale che ha subito un infortunio a una gamba. Tutta l'area circostante al luogo della sparatoria è stata isolata dalla polizia che sta anche perquisendo i dintorni della stazione della metropolitana di Moeckernbruecke. La polizia non ha fornito informazioni su chi fosse dietro le violenze e si è rifiutata di rivelare ulteriori informazioni per non ostacolare le indagini in corso.