Spari sulla folla all'università, ci sono feriti

Panico tra gli studenti e il personale di un campus a Baltimora. Nella tarda serata del 3 ottobre c'è stata una sparatoria alla Morgan State University e almeno quattro persone sono rimaste ferite. Sono state soccorse e portate in ospedale.

Il portavoce della polizia ha confermato la presenza di feriti, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Il membro del consiglio comunale Ryan Dorsey in un post su X ha spiegato che si ipotizza la presenza "di tre tiratori che sparavano sulla folla". Non è stato finora comunicato alcun arresto, ma solo che "la situazione è stata risolta".

