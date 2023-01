La strage del Capodanno cinese: il killer è un uomo asiatico

Ancora in fuga l’autore della strage del Capodanno cinese a Los Angeles, in cui hanno perso la vita 10 persone mentre altre 10 sono rimaste ferite. Per il momento non è ancora chiaro il movente. Il killer, forse un asiatico, ha sparato tra la folla che si trovava a Monterey Park per partecipare ai festeggiamenti del Capodanno lunare. Secondo la polizia l'uomo ha sparato a lungo, aveva con sé molti caricatori.

Cosa è successo a Monterey Park

Il Monterey Park Lunar New Year Festival, organizzato dalla comunità asiatica locale, è considerato uno dei più grandi della regione. Nella cittadina californiana situata 13 chilometri da Los Angeles, infatti, è presente una tra le più grandi comunità cinese degli Stati Uniti: su 61mila abitanti oltre il 65% dei cittadini è di origine asiatica. L’uomo ha sparato con una mitragliatrice nei pressi della discoteca Star Dance Studio verso le 22 locali (le 7 del mattino in Italia), proprio mentre il festival di due giorni si avviava alla conclusione.

"Orribile e spietato atto di violenza"

"La gente di Monterey Park avrebbe dovuto trascorrere una notte di gioiosa celebrazione del Capodanno cinese. Invece, è rimasta vittima di un orribile e spietato atto di violenza armata", ha scritto su Twitter il governatore della California, Gavin Newsom. "I nostri cuori piangono, mentre continuiamo a monitorare la situazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Monterey Park, un’altra sparatoria sempre in un locale cinese

Una seconda sparatoria sarebbe avvenuta alcune ore dopo la prima, a soli 3 chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuta la strage. In questo caso non si registrano né morti e né feriti, secondo quanto si apprende dalla Cbs news. La polizia, accorsa sul luogo della seconda sparatoria, una sala da ballo cinese ad Alhambra, sta indagando per capire se ci siano dei collegamenti con la strage di Monterey.