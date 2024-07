Entra armato in una casa di riposo e apre il fuoco: è strage

Almeno cinque morti e otto feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. È questo il bilancio della strage avvenuta in una casa di riposo a Daruvar, a 130 km da Zagabria, in Croazia. Secondo quanto ricostruito dai media locali, un uomo è entrato armato nella struttura per anziani e ha iniziato ad aprire il fuoco contro ospiti e personale sanitario.

L'attentatore si è poi dato alla fuga, con la polizia croata che lo ha rintracciato e arrestato mentre era seduto in un bar, non molto lontano da dove aveva appena compiuto il massacro. Tra le vittime ci sarebbe anche la madre dell'uomo, che sarebbe un veterano dell'esercito nato nel 1973, mentre le altre persone uccise sarebbero residenti e dipendenti della struttura, morti tutti sul colpo.

Altre otto persone sono rimaste ferite, con una di loro che è in gravissime condizioni. Le forze dell'ordine hanno messo sotto custodia l'attentatore e avviato un'indagine per chiarire il movente di questo folle gesto. "Siamo sconvolti", ha scritto su X primo ministro Andrej Plenkovic, mentre il ministro della Sanità Vili Baros ha spiegato alla televisione N1 che le persone ferite sono state trasportate in ospedale.