Sparatoria alla cerimonia funebre: un morto e sei feriti

Un morto e sei feriti. Questo il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta a Chicago, in Illinois (Stati Uniti) durante una cerimonia funebre per commemorare un uomo morto quattro anni fa in un incidente. Secondo la ricostruzione della polizia, a provocarla è stata una lite scoppiata tra i partecipanti alla cerimonia. Una versione confermata ai media statunitensi da Adnardo Gutierrez, vice capo del dipartimento di polizia di Chicago: "Stavano festeggiando tutti insieme, poi è successo qualcosa, c'è stata una violenta discussione e qualcuno ha iniziato a sparare".

La vittima è una donna di 25 anni, mentre un uomo di 29 anni, colpito al petto da un proiettile, è ricoverato in gravi condizioni. Gli altri feriti sono una ragazza di 17 anni, una donna di 28 e tre ragazzi di 27, 28 e 29 anni, tutti ricoverati in ospedale ma che non sarebbero in pericolo di vita. La polizia locale ha avviato un'indagine per chiarire la dinamica della sparatoria, cercando di determinare chi e quante persone abbiano aperto il fuoco.