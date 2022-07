Diverse persone sono state colpite durante una sparatoria in un centro commerciale a Copenhagen. Secondo la polizia danese sono stati sparati diversi colpi e ferite molte persone. La sparatoria è avvenuta nel centro commerciale Fields ad Amager. Fermato un sospettato. Non sono stati resi noti dettagli sull'identità del soggetto preso in custodia.

