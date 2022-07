Sparatoria durante una festa in casa: tre morti e due feriti

Tre morti e due feriti: questo il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte in un'abitazione di Downey, in California (Stati Uniti). Le circostanze sono poco chiare, ma secondo le prime informazioni riportate dai media statunitensi, sembra che tutto sia avvenuto durante una "festa residenziale": le tre vittime sono tutte di sesso maschile, mentre i feriti sono un uomo e una donna, ricoverati in ospedale in condizioni non gravi.

Poco dopo la mezzanotte la polizia locale è stata chiamata all'isolato 8100 di Leeds Street dopo la chiamata di un residente, che segnalava dei colpi di arma da fuoco. Come confermato da Perry Miller del dipartimento di polizia di Downey, quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una scena terribile: "Tre uomini erano deceduti sulla scena del crimine. I paramedici hanno portato d'urgenza un uomo e una donna in ospedale per le ferite riportate".

Le autorità stanno indagando sul caso per chiarire la dinamica della tragedia: al momento non è chiaro come sia iniziata la sparatoria, ma secondo la polizia locale si tratterebbe di un episodio isolato, non collegato alla criminalità organizzata.