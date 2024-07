Non viene invitato alla festa di compleanno e inizia a sparare: è strage

Una festa di compleanno si è trasformata in tragedia con cinque morti e tre feriti. Siamo in Kentucky, a Florence, e la casa che doveva ospitare il party per un 21enne è diventata teatro di una sparatoria di massa.

Allertati da diverse chiamate al numero di emergenza, gli agenti sono accorsi e hanno trovato la carneficina: per terra i corpi di due donne e due uomini. L'aggressione è fuggito in auto, inseguito dalla polizia. Ha però perso il controllo finendo in un fosso. A quel punto gli agenti hanno scoperto che l'uomo era morto a causa di un colpo d'arma da fuoco autoinflitto.

At least five people are dead after a mass shooting in northern Kentucky early Saturday morning. https://t.co/rqULJ2TVYE pic.twitter.com/DHqDMUx9nx — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 7, 2024

Il capo del dipartimento di polizia di Florence, Jeff Mallery, durante una conferenza stampa ha ricostruito quanto accaduto. Mallery ha identificato le quattro vittime degli spari: Shane Miller, 20 anni; Hayden Rybicki, 20 anni; Delaney Eary, 19 anni; e Melissa Parrett, 44 anni. Parrett, la proprietaria di casa, stava organizzando la festa per il 21 compleanno del figlio quando è avvenuta la sparatoria. A compiere la strage per la polizia è stato Chase Garvey, 21 anni. Pare che non fosse stato invitato alla festa, pur conoscendo gli altri partecipanti, e questo avrebbe fatto scattare la sua furia.