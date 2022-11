Sparatoria fuori da un liceo

Colpi di armi da fuoco sono stati esplosi fuori da una liceo. Il fatto è avvenuto a Washington, negli Stati Uniti. Dopo l’allarme, il liceo, il Jackson-Reed, è in lockdown. A riferirlo sono proprio gli studenti che si sono barricati dentro l’edificio scolastico.

Sul posto sono arrivate auto della polizia e ambulanze. Proprio qualche giorno fa, gli allievi dell'istituto, oltre 2.500 ragazzi, hanno effettuato un'esercitazione su come comportarsi in caso di una sparatoria. Come quasi tutte le scuole negli Stati Uniti, anche il liceo Jackson-Reed ha i metal detactor all'ingresso.

Al momento per la polizia della capitale statunitense "non c'è nessuna minaccia attiva". Lo fa sapere proprio il corpo di polizia attraverso il proprio account twitter. Secondo una prima ricostruzione, i colpi di arma da fuoco sono stati sparati da due auto in movimento e la scuola è stata messa in isolamento "per precauzione".