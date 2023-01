Negli Stati Uniti si spara ancora: 12 feriti

Dopo la strage del Capodanno cinese a Los Angeles, si registra un’altra sparatoria negli Stati Uniti d’America, questa volta in Louisiana. Dodici le persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Secondo la polizia gli altri feriti sono stabili. La sparatoria sarebbe avvenuta attorno all'1.30 di sabato in una discoteca a Baton Rouge. Nessuna persona è stata arrestata, ignoto il movente.

Sempre ieri alle 22 locali (le 7 del mattino in Italia), un uomo asiatico tra i 30 e i 50 anni, ha sparato all'interno di una discoteca affollata di Monterey Park, a pochi chilometri da Los angeles, dove la gente si era riunita per partecipare ai festeggiamenti del Capodanno lunare. Secondo la polizia l'uomo ha sparato a lungo "con un fucile d'assalto ad alta potenza", aveva con sé molti caricatori.