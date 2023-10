Col fucile da guerra uccide 18 persone al ristorante e bowling, poi scappa

Gli Stati Uniti sono ancora sotto shock per la sparatoria avvenuta la sera di mercoledì 25 ottobre a Lewiston, cittadina di 37mila abitanti del Maine, nel nord della costa orientale. Il bilancio ufficiale della strage è di 18 morti e 13 feriti, stando a quanto dichiarato dalla governatrice del Maine, Janet Milles, in una conferenza stampa che si è tenuta oggi 26 ottobre. Per l'uomo è stato emesso un mandato di arresto con otto capi di accusa per omicidio. Solo otto perché sono otto le vittime identificate, altre dieci ancora non lo sono state.

Le ricerche

È ancora caccia all'uomo, un 40enne identificato come Robert Card, "considerato armato e pericoloso". L'assalitore ha almeno un fucile automatico da guerra stile Ar-15. "Se vedete Robert Card, la persona di interesse ricercata, non vi avvicinate per alcun motivo", ha detto la governatrice del Maine, rafforzando l'appello della polizia che chiede a tutta la cittadinanza di restare in casa.

Agenti di tre agenzie federali - FBI, ATF) e DHS - si sono uniti alle ricerche dell'autore della sparatoria. L'FBI, in particolare, ha inviato decine di agenti per assistere la polizia locale e statale nella conduzione delle indagini, tra cui uomini della scientifica, squadre SWAT ed esperti di assistenza alle vittime. Gli investigatori stanno esaminando i segnali dei cellulari per cercare di identificare i movimenti di Card nelle ore e nei giorni precedenti la sparatoria, oltre a esaminare i social media.

Card era sergente di prima classe della Army Reserve dal dicembre 2002, stando a quanto reso noto dall'Esercito americano, precisando che l'uomo non ha avuto mai incarichi di combattimento, ma era specialista per i rifornimento di petrolio.

Cosa è successo

L'uomo di recente avrebbe avuto problemi mentali, per i quali sarebbe stato ricoverato due settimane in estate, per poi essere dimesso. Ultimamente, secondo indiscrezioni, avrebbe perso il lavoro. L'uomo ha aperto il fuoco in più posti, dove c'erano centinaia di persone complessivamente: un bar-ristorante, un centro logistico di distribuzione e una sala da bowling dove era in corso una festa con bambini. Oggi a Lewiston tutte le scuole restano chiuse. Il presidente Joe Biden ha parlato al telefono con il governatore del Maine e segue l'evoluzione della drammatica vicenda, secondo quanto viene riferito dall'ufficio stampa della Casa Bianca.

Armi facili

Con il duplice attacco in Maine, sale a 565 il numero delle sparatorie di massa registrate negli Stati Uniti dall'inizio del 2023. Fino a oggi, quest'anno oltre 35mila persone sono morte negli Stati Uniti per colpi d'arma da fuoco . C'è una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi: circolano 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.

Un ordine esecutivo della Casa Bianca a marzo 2023 ha aumentato il numero di controlli su chi acquista armi, cercando di avvicinare il più possibile gli Stati Uniti verso 'background check" per tutti anche senza una legge specifica. Ma è il "minimo sindacale" o poco più: si controllerà se qualcuno è un criminale violento, un molestatore o uno stalker prima di vendergli una pistola. L'ordine esecutivo puntava anche ad aumentare l'uso effettivo delle leggi delle "red flags", ovvero le notifiche di allarme che dovrebbero quindi avvisare i venditori su acquirenti a rischio. L'efficacia di tutto ciò è limitata.