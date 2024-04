Sparatoria alla festa di quartiere: morti e feriti, in un video il momento dell'agguato

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti dove a Memphis, in Tennessee, una festa di quartiere è finita nella violenza. Due persone sono morte e diverse altre sono state ricoverate in ospedale dopo una sparatoria in un parco della città. Sul posto, gli agenti hanno trovato almeno cinque persone colpite da arma da fuoco: tre sono stati trasportati negli ospedali della zona in condizioni critiche e due uomini sono stati dichiarati morti sul posto. Ma diverse altre persone sono arrivate in ospedale su veicoli privati. Alla festa c'erano circa 300 persone. Secondo la polizia almeno due persone hanno aperto il fuoco.

In un video pubblicato sui social il momento dell'agguato mentre nel parchetto del quartiere si svolgeva una esibizione di auto. Come ogni "street takeover", una sorta di rave party sulle strade cittadine, la festa non era stata autorizzata ed erano presenti diversi membri armati di gang locali.

Le immagini pubblicate sui social - ma che non pubblicheremo perché troppo crude - mostrano anche la presenza di armi da sparo automatiche poco prima di un fuggi fuggi generale: nella corsa molte persone cadono in terra colpite dagli spari.

Il problema delle armi è molto sentito negli Stati Uniti che si apprestano a una lunga campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali in programma a ottobre. Il tema della sicurezza è molto sentito mentre la violenza delle gang dilaga nelle città.