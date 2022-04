Attacco nella metro di New York: sale il numero dei feriti

Paura nella metropolitana di New York, dove questa mattina attorno all'ora di punta diverse persone sono state ferite con alcuni colpi di arma da fuoco in una stazione della metropolitana di Brooklyn. Sedici le persone trasportate negli ospedali della zona: otto sarebbero state colpite da proiettili mentre altre otto si sarebbero ferite nella calca mentre cercavano di fuggire. Non ci sono feriti gravi e non ci sono ordigni inesplosi nelle metropolitane. Al momento la sparatoria viene indagata come atto di terrorismo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ricostruzione

Diverse persone sono state ferite con alcuni colpi di arma da fuoco questa mattina, attorno alle ore 8.30 nella stazione della metropolitana fra la 36ma strada e la quarta avenue, nel quartiere di Sunset Park a Brooklyn. Secondo le prime ricostruzioni l'aggressore avrebbe aspettato che si chiudessero le porte del vagone della metropolitana per poi gettare un ordigno (forse un fumogeno per creare confusione) e sparare con un'arma da fuoco. Arrivate alla stazione successiva le persone sono scese dal convoglio pieno di fumo in preda al panico. Secondo un primo identikit a sparare sarebbe stato un uomo di colore (forse un afroamericano), alto circa un metro e 65 centimetri di 77 kg circa, vestito come un operaio dipendente della metropolitana, con un giubbetto arancione e una maschera antigas. L'aggressore è riuscito a fuggire. "Questa persona è ancora in fuga, è pericolosa", ha dichiarato la governatrice di New York Kathy Hochul in una conferenza stampa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caccia all'aggressore

Isolata l'area di Sunset Park mentre alcuni elicotteri stanno sorvolando la città. "Mentre raccogliamo ulteriori informazioni, chiediamo ai newyorkesi di stare lontano da quest'area per la loro sicurezza e in modo che i primi soccorritori possano aiutare i bisognosi e indagare", ha affermato il portavoce del sindaco di New York. Dispiegati in via precauzionale alcuni agenti antiterrorismo. "I primi soccorritori sono sul posto e continueremo a lavorare per fornire aggiornamenti mentre l'indagine continua", ha scritto su Twitter la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, sottolineando che "la situazione è in via di sviluppo". Il presidente Joe Biden, che ieri ha lanciato una stretta sulle armi contro la violenza in aumento negli Stati Uniti, è in stretto contatto con il sindaco. Per il momento non si esclude nessuna pista.

Cosa è successo a New York: un video fa chiarezza