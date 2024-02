Sparatoria in metropolitana all'ora di punta: un morto e cinque feriti

Un uomo di 34 anni è morto e altre cinque persone, tra cui due adolescenti, sono rimaste ferite lunedì in una sparatoria avvenuta alla stazione della metropolitana di Mount Eden Avenue, nel Bronx, a New York, durante l'ora di punta serale. I feriti, di età compresa tra 14 e 71 anni, sono in condizioni stabili, non rischiano la vita.

La sparatoria è scoppiata durante una lite tra due gruppi di adolescenti che erano su un treno della linea numero, 4 diretto a nord, intorno alle 16.30. Quando il treno è arrivato alla stazione di Mount Eden e la gente ha cominciato a scendere, è partito un primo colpo, secondo la ricostruzione della polizia. Poi gli spari sono continuati mentre i presenti si sono dati alla fuga.

Gli agenti di polizia hanno comunicato di essere alla ricerca di almeno una persona collegata alla sparatoria: i filmati di sicurezza dalle telecamere della stazione saranno decisivi per le indagini.

Le sparatorie a New York City sono in calo ed episodi del genere in metropolitana e sugli autobus della città sono particolarmente rari. L'ufficio trasporti del dipartimento di polizia ha segnalato "solo" sei sparatorie nella metropolitana lo scorso anno, rispetto alle nove del 2022. Lo scorso anno nella "Grande Mela" ci sono state 974 sparatorie, un calo molto marcato, addirittura del 25%, rispetto al 2022.