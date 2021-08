Scende in strada e spara all'impazzata: "Almeno sei morti"

Non è chiaro da dove venisse, ma ha aperto il fuoco in strada e, in alcuni casi, avrebbe anche sparato all’interno degli appartamenti senza un bersaglio preciso. E’ quanto emerge dalle prime testimonianze di una strage che si è consumata nelle ultime ore a Plymouth, nel sud-ovest dell'Inghilterra, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla. Ci sono almeno sei morti (tra cui anche il killer) e una serie di feriti, anche molto gravi. L'episodio non risulta essere di matrice terroristica, stando a fonti investigative. Fra gli uccisi figura anche lo stesso attentatore. L'area è stata isolata e i mezzi di soccorso sono intervenuti in gran numero.

Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, ad uccidere sarebbe stato Jake Davison, descritto come “impazzito" nel suo modo di fare. Una donna sotto choc ha raccontato agli inquirenti e alla stampa di aver sentito e visto qualcosa. "Prima si sono sentite urla e alcuni spari, tre o quattro. Poi ho visto un uomo armato irrompere all'interno di una casa aprendo ancora il fuoco e quindi uscire e iniziare a sparare a casaccio contro qualche persona fra Linear Park e la strada", ha detto.

Il fatto è avvenuto di preciso nel quartiere dormitorio di Keyham: area di case popolari e di origine vittoriana vicino all'area portuale di Plymouth, popolata in origine da famiglie operaie.

Luke Pollard, membro locale del Parlamento, ha scritto su Facebook: "Sembra ci sia stata una situazione molto seria a Keyham. Ognuno stia al sicuro, dentro casa e segua le indicazioni della polizia. Per piacere, evitate speculazioni e non condividete immagini di nessuna vittima".

Un altro deputato, Johnny Mercer, ha scritto su Twitter: "Serio e tragico incidente a Plymouth. Seguite le istruzioni della polizia e non postate notizie non verificate o speculazioni sui social media".