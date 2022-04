Sparatoria in strada, sedicenne uccisa da un proiettile vagante

Una sedicenne morta e altri due ragazzi feriti da pallottole vaganti. Panico a New York per una sparatoria per strada, nel Bronx.

Secondo quanto ricostruito, due uomini si sono affrontati con le armi in pugno. Nel conflitto a fuoco ad avere la peggio è stata la ragazza, assolutamente estranea ai fatti, che stava tornando a casa dalla scuola. Con lei c'erano un 16enne e 17enne, che sono rimasti feriti.

Secondo la ricostruzione del capo della polizia, Keechant Sewell, chi ha aperto il fuoco era sul marciapiede opposto rispetto ai tre ragazzi. Si tratta di un uomo, che stava litigando con un'altra persona e che improvvisamente ha estratto l'arma e ha iniziato a sparare. La ragazza è stata colpita al petto e gli altri due alla gamba e ai glutei. Sono stati trasportati in ospedale, ma la sedicenne non ce l'ha fatta. Gli altri due giovani sono ricoverati in condizioni stabili.

È la seconda volta in una settimana che a New York dei giovani sono vittime di pallottole vaganti sparate in mezzo alla strada. Il 31 marzo un ragazzino di 12 anni è stato ucciso a Brooklyn, mentre era seduto in un'auto.