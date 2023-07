Spari tra la folla a New York: tra i feriti due fratellini di 3 e 6 anni

Tra le quattro persone ferite nella sparatoria avvenuta martedì pomeriggio in un parco del Bronx, ci sono anche due fratellini di soli 3 e 6 anni. A fare fuoco tra la folla due persone con il volto coperto, vestite di nero, su uno scooter rubato, ha detto il dipartimento di polizia di New York durante una conferenza stampa.

Tutte e quattro le vittime "stanno bene" e dovrebbero riprendersi presto dalle ferite riportate. I fratellini sono stati colpiti alle gambe mentre un ragazzo di 23 anni è stato raggiunto da più proiettili e il cugino 25enne da un solo colpo alla schiena. Secondo la polizia la sparatoria è stata ripresa da alcune telecamere.

Per il momento le autorità non sono ancora riuscite a identificare i colpevoli. Ancora ignoto il movente: "Non sappiamo a chi stessero sparando: c'erano centinaia di persone nel parco", ha dichiarato il capo della pattuglia del NYPD, John Chell. "Ho sentito almeno sei spari. Ma, nel Bronx, qui, è normale", ha detto un testimone.

