Sparatoria in un night club: due morti e quattro feriti

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, con un bilancio tragico: due morti e quattro feriti in un night club di Gary, in Indiana. Nella notte la polizia locale è intervenuta al Playo's NightClub, da cui era arrivato un allarme per colpi d'arma da fuoco. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato due persone a terra: un uomo di 34 anni, Jonte Dorsey, rinvenuto senza vita vicino all'ingresso del locale, e una donna di 26 anni, Jah'Nice Quinn, che invece si trovava all'interno.

Il night club è stato chiuso, mentre secondo i media statunitensi, una delle quattro persone ferite sarebbe in gravi condizioni. Una donna che si trovava nel locale durante la sparatoria, ha condiviso un video (che preferiamo non mostrare) registrato durante la fuga dal nightclub: il pavimento è ricoperto di sangue, una scia che porta al corpo del 34enne, steso di fronte all'entrata del locale. "La mia più grande preoccupazione era di non farcela - ha raccontato una delle persone presenti ai media statunitensi - cercavo di non farmi sparare, ho preso tutte le mie cose il più velocemente possibile e mi sono messa a correre".

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini, ma al momento non ci sono persone sospettate. Il sindaco di Gary ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto: "A nome della città preghiamo per le famiglie e gli amici delle due persone che hanno perso la vita. Non riesco ad immaginare il dolore che stanno provando e vorrei davvero offrire parole di conforto. Inviamo preghiere di pronta guarigione anche a chi è rimasto ferito. È giunta l'ora che i nostri leader approvino una legge che limiti il facile accesso alle armi da fuoco. A Gary stiamo adottando misure per rendere la nostra comunità più sicura. Oggi ho firmato un provvedimento che ordina la chiusura temporanea del Playo's NightClub".