Spari in strada, paura in pieno centro a Nizza: un morto

Momenti di terrore per le strade di Nizza, in Francia. Durante un'operazione di polizia è avvenuta una sparatoria tra le forze dell'ordine e alcuni ricercati, sospettati di aver commesso un omicidio: come confermato dal procuratore Xavier Bonhomme, ad aprire il fuoco è stato un agente di polizia.

Il poliziotti erano stati inviati nel quartiere centrale della Buffa per arrestare i sospetti di un omicidio avvenuto il 24 dicembre. ''L'operazione è andata male'', ha spiegato il magistrato, dicendo che ''un agente ha aperto il fuoco'' e una delle persone ferite ''è stata dichiarata morta''. Bonhomme ha spiegato che ''l'agente è stato fermato' e che ''non è stata trovata alcuna arma riconducibile alla vittima''.

La strada dove è avvenuto il fatto, rue de la Buffa, è stata chiusa al traffico, mentre l’intero quartiere è stato transennato. Le autorità francesi, tramite un post su Twitter, hanno invitato la popolazione ad evitare il rione interessato dall'operazione di polizia.