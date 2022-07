Chi è Bobby Crimo, il giovane fermato per la strage di Highland Park

Spari, sangue e morte sulle celebrazioni del 4 luglio in America. Ad Highland Park, una località a una quarantina di chilometri di Chicago, la festa per il giorno dell'Indipendenza è stata segnata da una sparatoria. Sei persone sono rimaste uccise e decine ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato Bobby Crimo, un giovane di appena 22 anni. E' stato catturato poco dopo gli spari a Lake Forest dalla polizia di North Chicago.

Robert E. "Bobby" Crimo III avrebbe impugnato un fucile ad alta potenza e si sarebbe appostato su un tetto, prendendo la mira a caso, sulle persone che partecipavano alla parata di Highland Park. Poi la fuga alla guida di una Honda Fit argento del 2019, ma intercettata dalla polizia dopo una massiccia caccia all'uomo. Un agente ha individuato la sua auto e l'ha costretta a fermarsi dopo un breve inseguimento. Nel video girato da un passante, si vede Crimo che scende con le mani in aria e si sdraia a terra.

L'Fbi ha chiesto a chiunque abbia il video della sparatoria o informazioni utili di chiamare un numero verde. Le motivazioni del gesto non sono chiare. Ma i video caricati online che lo riguardano mostrano immagini violente e inquietanti, che fanno allusioni a teorie complottiste e collegate alla estrema destra americana. Figura molto esile, la barbetta a chiazze e tatuaggi sul viso e sul collo, di cui uno sopra il sopracciglio sinistro con la scritta "Awake", lo pseudonimo che utilizzava quando pubblicava canzoni rap online. Alcune foto lo ritraggono a manifestazioni pro-Trump, anche se non è chiaro se fosse un sostenitore.

Si sa che il padre di Bobby Crimo si era candidato senza successo alla carica di sindaco di Highland Park contro un esponente liberal che correv per una piattaforma a favore del controllo delle armi. Bob Crimo è il proprietario di Bob's Pantry and Deli proprio a Highland Park: intervistato dal Chicago Tribune nel 2018 e fotografato con sua moglie Denise, descriveva la sua gastronomia come un "negozio a conduzione familiare e orientato alla famiglia". Il fratello di Bob, Paul, zio del presunto killer, ha detto di non essere a conoscenza che il nipote avesse particolari opinioni politiche. "E' un ragazzo tranquillo. Di solito è da solo. E' una persona sola e tranquilla".

Le vittime della strage di Highland Park

Cinque persone sono morte sul colpo, tutti adulti. La sesta vittima invece è morta in ospedale. Tra i feriti anche bambini e anziani. Alcuni non sono stati colpiti dai proiettili ma hanno riportato ferite nella fuga. Alcuni sono già stati dimessi, ma altri sono in gravi condizioni, come ha spiegato Brigham Temple dell'Highland Park Hospital.

Biden: "Sulle armi c'è ancora molto da fare"

La sparatoria arriva poche settimane dopo le stragi di Uvalde, in Texas, e quella in un supermarket di Buffalo, a New York Il presidente, Joe Biden, si è rivolto al Paese. Dall'esterno della Casa Bianca: affiancato dalla moglie Jill, ha parlato di "momento critico", in cui ci possono essere "ragioni per pensare che questo Paese stia arretrando". "So - ha detto - che può essere estenuante e inquietante, ma supereremo tutto questo. Quello che è successo oggi ci dice che niente è garantito, niente è scontato. Bisogna lottare per quello che abbiamo. Siamo scioccati - ha aggiunto - dall'insensata violenza delle armi che ancora una volta ha portato dolore alla comunità americana nel giorno dell'Indipendenza. 'Ho parlato con il governatore Pritzker e il sindaco Rotering e ho offerto il pieno sostegno del governo federale alle loro comunità". Il presidente ha anche rivendicato la recente "importante riforma bipartisan per regolamentare il controllo delle armi, che riteniamo possa salvare delle vita". Tuttavia, ha aggiunto, "episodi come questo dimostrano che c'è ancora molto lavoro da fare". Poi l'appello "affinchè l'America vada avanti con coraggio e senza paura".

"E' devastante che una celebrazione dell'America sia stata fatta a pezzi dalla nostra piaga unicamente americana", le dure parole del governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker, dopo la strage. "Una giornata dedicata alla libertà ha messo in forte risalto - ha incalzato, nelle dichiarazioni riportate dai media americani - l'unica libertà che come nazione rifiutiamo di sostenere: la libertà dei nostri cittadini di vivere senza la paura quotidiana della violenza delle armi".