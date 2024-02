Kansas City, spari alla parata del Super Bowl: "Un morto e nove feriti", due persone fermate

Spari a Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America, durante la parata che celebrava la vittoria dei Chiefs, la squadra che domenica ha vinto il Super Bowl di football. La notizia è stata confermata dalla polizia locale, che con un post su X ha chiesto ai partecipanti di allontanarsi dall'area intorno a Union Station.

Fonti dei vigili del fuoco hanno detto ad Abc News che una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo serio e tre in modo critico. Secondo quanto riferisce la Cnn due persone armate sarebbero state fermate dalla polizia. In alcune immagini si vede un uomo con la testa rasata, e con indosso una tuta rossa, il colore dei Chiefs, che venire portato via da tre agenti di polizia.

BREAKING: One person is dead and nine are injured after a shooting in Kansas City, Missouri, following the parade and rally celebrating the Chiefs' Super Bowl win, according to the Kansas City Fire Department. https://t.co/Vd6yZpJVLL pic.twitter.com/ohnoOOm8Kq — ABC News (@ABC) February 14, 2024

Che cosa sappiamo

La sparatoria è avvenuta nella piazza principale di Kansas City, proprio quando si era conclusa la parata dei Chiefs. Le riprese video dei presenti pubblicate su X mostrano una scena caotica, con persone che scappano e agenti di polizia che entrano di corsa in un edificio.

Gli spari sono avvenuti quando i giocatori avevano già lasciato il palco. Indagini sono in corso per accertare le circostanze della sparatoria, ma, secondo quanto riferito da fonti di polizia ad Abc, per ora non ci sarebbero indicazioni che si sarebbe trattato di un atto di terrorismo o politicamente motivato.