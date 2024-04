Spari sulla folla a evento per la fine del Ramadan: cosa è successo

Diverse persone sono state ferite a Philadelphia durante un evento per celebrare la fine del Ramadan. La notizia viene riferita dall'emittente statunitense Fox News, citando fonti di polizia. Ci sarebbero stati degli spari sulla folla, centinaia di persone, che si trovavano in strada per i festeggiamenti.

BREAKING: Shooting “at Ramadan event with hundreds of people in attendance at 46th and Wyalusing.” Multiple @PhillyPolice sources tell me. pic.twitter.com/uQrY1gbX23 — Steve Keeley (@KeeleyFox29) April 10, 2024

La Cnn riporta che la polizia non crede che a sparare non sia stato un solo uomo, ma che si sia trattato piuttosto di una sparatoria tra due gruppi per strada. Almeno un agente ha sparato contro un uomo armato, ha detto un altro funzionario delle forze dell'ordine.

Cinque feriti sono stati trasportati d'urgenza dalla polizia al Penn Presbyterian Medical Center con ferite da arma da fuoco, e uno di loro è considerato un possibile sospetto, ha aggiunto il funzionario.

La polizia esclude la pista attentato

La Cnn riferisce che le forze dell'ordine al momento escludono l'ipotesi di un atto terroristico o di un attentato legato alla fine del Ramadan e propendono per l'eventualità di un'attività di criminalità comune. Lo scenario sarebbe confermato da una prima ricostruzione dell'accaduto, secondo cui due gruppi di persone distinti avrebbero cominciato a spararsi, causando il fuggi fuggi generale della folla e l'intervento della polizia, che era già sul posto per garantire la sicurezza di migliaia di fedeli radunatisi in una vicina moschea per la fine del Ramadan.