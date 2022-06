Un party in un centro commerciale finisce in tragedia

L’America registra una nuova sparatoria dopo la strage di Uvalde. Questa volta è successo in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona, dove un centinaio di persone si erano incontrate per un party. La festa però è degenerata in uno scontro a fuoco tra gruppi. Morta una donna, cinque i feriti tra cui due donne in gravi condizioni e un bambino. La polizia sta indagando su dinamica e responsabilità dell'accaduto.