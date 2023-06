Sparatoria in un poligono militare: due morti e un ferito

Doveva essere una esercitazione militare come tante e invece è finita in tragedia. È successo in un poligono di tiro in Giappone, nella prefettura di Gifu, a nord di Tokyo, dove una recluta di 18 anni ha colpito a morte due soldati delle Forze di Autodifesa (Gsdf), ferendone un terzo. "Durante un'esercitazione con proiettili veri come parte dell'addestramento del nuovo personale, un candidato delle forze di autodifesa ha sparato contro tre membri del personale", si legge in una nota ufficiale.

Il militare, arruolatosi lo scorso aprile, ha sparato con un fucile automatico "con l'intento di uccidere". Le vittime, rispettivamente di 25 e 52 anni, appartenevano allo stesso reggimento del giovane omicida. Il presunto autore della strage è stato arrestato dalla polizia locale. Non sono ancora noti i motivi del folle gesto.

Temporaneamente sospese tutte le esercitazioni militari sul territorio nazionale. "Facciamo parte di un corpo che dispone di armi, e questo tipo di incidenti non dovrebbero mai accadere", ha dichiarato il generale di corpo d'armata, Yasumori Morishita, in una conferenza stampa organizzata dal ministero della Difesa.

