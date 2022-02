Sparatoria a una protesta contro le violenze della polizia, uccisa una donna

Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nel nord-est di Portland, in Oregon, negli Stati Uniti. Le testate giornalistiche locali hanno riferito che il fatto è avvenuta in prossimità del parco Normandale in cui diversi manifestanti si stavano radunando per attirare l'attenzione sul caso di Amir Locke, afroamericano di 22 anni che è stato colpito e ucciso da una polizia di Minneapolis. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato una donna morta, mentre altre cinque persone, due uomini e tre donne, sono state trasportate in ospedale. Come riporta il New York Times le persone che abitano in zona hanno detto di aver sentito diversi colpi. "Ero seduto nella stanza a parlare con mia moglie e all'improvviso si sentono ripetuti spari", ha detto Jeff Pry, che vive lì vicino.

Come ricorda il giornale statunitense, Portland è stata un centro delle proteste del movimento Black Lives Matter, esploso dopo l'omicidio di George Floyd da parte di un agente di polizia di Minneapolis nel 2020. A Portland, le manifestazioni a volte sono sfociate in una spirale di violenza tra manifestanti e contro manifestanti.

Grande rabbia in città aveva causato anche l'uccisione del 22enne Amir Locke, 22 anni, a cui la polizia a Minneapolis aveva sparato mentre stavano eseguendo una perquisizione in casa sua il 2 febbraio. Si trattava di un no-knock warrant, un mandato che concedeva agli agenti di entrare senza bussare o dare segni di avvertimento, pratica che da allora è stata sospesa a Minneapolis. L'uccisione del signor Locke, che era nero, suscitò rabbia a Portland.

La polizia di Portland ha riconosciuto di aver usato la forza più di 6.000 volte durante le proteste nel 2020, provocando un rimprovero da parte del Dipartimento di Giustizia, che ha affermato di non aver rispettato un precedente accordo transattivo.