Sparatoria in strada: cinque morti, anche un agente di polizia

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, stavolta a Raleigh, nel North Carolina. Il bilancio è terribile: cinque persone hanno perso la vita, tra queste anche un agente di polizia fuori servizio. Il responsabile è stato fermato ieri sera intorno alle 21.30 locali, quasi cinque ore dopo aver dato inizio alla sparatoria - nel quartiere di Hedingham vicino alla Neuse River Greenway - che ha causato anche feriti. Due di questi sono stati ricoverati in ospedale. Uno di loro versa in condizioni critiche, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine.

"Stanotte, il terrore ha raggiunto le nostre porte. L'incubo di ogni comunità si è materializzato a Raleigh", ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Roy Cooper, che ha parlato di "un atto di violenza insensato e orribile". Secondo una prima ricostruzione della polizia, un giovane maschio ha aperto il fuoco nei pressi di un'area residenziale nel nord-est della città, nei pressi del fiume Neuse. Al momento l'identità del killer, così come le motivazioni del gesto, non sono state rese note.