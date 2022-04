Sparatoria alla chiusura dei locali notturni a Sacramento: almeno 6 morti

Almeno 6 persone sono state uccise in una sparatoria nel centro di Sacramento, in California, come reso noto dalla polizia locale, e altre 15 sono rimaste ferite. La sparatoria è iniziata intorno alle 2 di questa mattina (ora locale), poco dopo la chiusura dei locali. Tra qualche ora una conferenza stampa della polizia darà maggiori dettagli sull'accaduto.

Notizia in aggiornamento