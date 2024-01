Spari sui ragazzi all'uscita della scuola: due morti

Due ragazzi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco a pochi metri dalla loro scuola. Siamo a Chicago e la sparatoria è avvenuta poco dopo le 12.25 locali vicino Washington Street e Wabash Avenue. Secondo quanto riportano i media locali le vittime avevano 16 e 17 anni. Con altri amici dell'Innovations High School si stavano allontanando dall'edificio quando sono stati raggiunti dai proiettili.

Ad aprire il fuoco contro il gruppo di adolescenti sarebbe stato un commando di almeno sei persone, tutte a volto coperto che sarebbero scese da due auto con le pistole in pugno. Testimoni hanno detto di aver sentito almeno una decina di colpi. I ragazzi sono stati soccorsi e portati all'ospedale Northwestern Memorial ma le ferite riportate erano troppo gravi e i medici non hanno potuto salvarli. Una ragazza è stata sfiorata da un proiettile ma è non ferita.

