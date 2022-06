Altre due sparatorie negli Stati Uniti con morti e feriti, Biden: "Niente armi sotto i 21 anni"

Ancora due sparatorie e vittime innocenti in America, con nuovi assalti armati a distanza di poco tempo l'uno dall'altro in Wisconsin e Iowa. Sotto il peso della polemica per le armi troppo facili, il presidente Biden decide di intervenire chiedendo ufficialmente al Congresso una legge che aumenti i controlli e impedisca ai giovani sotto i 21 anni di comprare fucili da guerra.

Spari al cimitero di Graceland

La prima sparatoria è avvenuta in Wisconsin, al Graceland Cemetery. Era in corso il funerale di Da'Shontay King Jr, ucciso dalla polizia il 20 marzo nei pressi di un posto di blocco. Era stato fermato nell'ambito di un'indagine sulle armi. Sarebbe sceso dall'auto armato e avrebbe rifiutato di eseguire gli ordini degli agenti a fermarsi e consegnare l'arma. Un poliziotto avrebbe quindi sparato e l'uomo sarebbe morto sul colpo.

Mentre diverse persone stavano dando l'ultimo saluto al 37enne, è stato aperto il fuoco. Cinque persone sono rimaste ferite. Secondo quanto reso noto sarebbero familiari del defunto.

La sparatoria davanti a una chiesa in Iowa

Il rumore dei proiettili ha lasciato sotto choc anche l'Iowa. Un uomo ha aperto il fuoco in un parcheggio fuori dalla chiesa di Ames, nei pressi di un importante raccordo stradale tra la Highway 30 e la Interstate 35. Due donne sono morte. Poi l'aggressore, secondo quanto riferito dalle autorità locali, ha rivolto l'arma contro di sè e si è tolto la vita.

Lo sceriffo della contea di Story, il capitano Nicholas Lennie, ha confermato la morte del presunto aggressore ma non ha fornito dettagli nè sulle vittime nè sull'arma impiegata per l'assalto. Ames, 30 miglia a nord di Des Moines, è il centro principale di un'area metropolitana di 126.195 ed è la sede della Iowa State University. È anche sede di importanti strutture di ricerca del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, nonché di numerose industrie del settore.

"Quante carneficine siamo disposti ad accettare?"

Le sparatorie in Iowa e Wisconsin sono solo gli ultimi episodi di violenza legata all'uso delle armi. Poche ore prima un'altra sparatoria è avvenuta a Tulsa, Oklahoma, in un campus ospedaliero. Cinque le vittime, compreso il killer. Almeno dieci i feriti. Spari e vittime in un Paese ancora sotto choc per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. La settimana scorsa 21 persone, di cui 19 bambini, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos.

Davanti a tanta violenza, il presidente Joe Biden ha fatto un passo ufficiale: è comparso in tv in prima serata per chiedere formalmente al Congresso di contrastare la violenza delle armi. "Non è - ha detto parlando dalla Casa Bianca - una questione di portare via i diritti a qualcuno, riguarda proteggere i bambini, riguarda proteggere le famiglie. Quante altre carneficine siamo disposti ad accettare? Perché, in nome di Dio, un comune cittadino dovrebbe poter acquistare un'arma d'assalto che contiene caricatori da 300 colpi che possono sparare centinaia di proiettili in pochi minuti?", ha chiesto.

Il presidente ha elencato una serie di misure che sottoporrà all'attenzione del Congresso. Quella più importante prevede l'innalzamento da 18 a 21 anni dell'età minima per acquistare armi da guerra. Biden ha invocato controlli preventivi più estesi sia sugli acquirenti sia sui giovani che manifestano tendenze violente o suicide. "Queste - ha commentato - sono misure di buon senso, misure razionali". L'appello di Biden però potrebbe trovare più resistenze di quanto ci si aspetti con gli schieramenti politici fortemente influenzati dal produttori di armi.