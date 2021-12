Spari durante la veglia per ricordare un ragazzo ucciso: un morto e 13 feriti

È di un morto e 13 feriti, tre dei quali gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta domenica sera a Baytown, vicino Houston, in Texas, durante una celebrazione in ricordo di un'altra vittima uccisa a colpi d'arma da fuoco.

Il gruppo si era radunato quando si è avvicinato un mezzo da cui è stato aperto il fuoco contro la folla che aveva appena lasciato volare dei palloncini in ricordo della vittima, si legge sul giornale Houston Chronicle.

Tra i feriti ci sarebbe un bambino, secondo le notizie diffuse dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez.

Secondo la Abc tutto si è svolto nel corso di una veglia organizzata dalla madre di un ragazzo ucciso in casa.Molte delle persone ferite sono state trasportate in un vicino ospedale dove peraltro, per motivi non chiari, sarebbe scoppiata anche una rissa poi sedata dalle forze dell'ordine.