Sparatoria in un centro commerciale: almeno due feriti

Una sparatoria nel centro commerciale. È quanto successo poco fa a Malmo, nel sud della Svezia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due persone ferite. Le testimonianze raccontano di scene di panico all'interno della struttura dopo i primi spari con un fuggi fuggi generale. Il luogo è stato transennato. La polizia, secondo i giornali svedesi, non ha comunicato eventuali arresti ma ha spiegato che "l'incidente non è più in corso".