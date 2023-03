Sparatoria a Tel Aviv, "neutralizzato" l'attentatore

Nel giorno della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Roma, a Tel Aviv c'è stato una sanguinos sparatoria in un caffè. La polizia israeliana parla della sparatoria nel centro della capitale israeliana come di "un attentato terroristico". Tre persone sono rimaste ferite nella sparatoria Uno di essi è grave ed è stato trasportato in ambulanza verso l'ospedale. Gli spari secondo le prime informazioni sono avvenuti all'incrocio fra la via Dizengoff e la via Ben Gurion mentre anche la polizia ha confermato il sospetto della matrice terroristica.

L'attentatore, secondo i media locali, è stato "neutralizzato", quindi ucciso, da due agenti della sicurezza. Si tratterebbe di Moataz al-Khawaja, 23 anni: questo, secondo i media israeliani, il nome del palestinese responsabile dell'attentato odierno a Tel Aviv. Secondo le informazioni raccolte finora, sarebbe un uomo di Hamas, che di recente era stato in carcere per oltre un anno in Israele per possesso d'armi. Era originario di Naalin, un villaggio nella zona di Ramallah.

My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.



Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75 ? Emily Schrader - ????? ?????? ????? ????? (@emilykschrader) March 9, 2023

Immediato il commento di Hamas all'attentato a Tel Aviv. "Un'operazione eroica": così il portavoce di Hamas Hazem Kassem ha commentato, da Gaza, la sparatoria. Questo episodio, secondo Hamas, "è una reazione naturale e molto rapida al crimine di oggi a Jaba", il villaggio della Cisgiordania dove in mattinata tre miliziani della Jihad islamica sono stati uccisi da una unità militare israeliana mentre sembravano in procinto di compiere un attacco. "Sono terminati i tempi in cui gli occupanti potevano ucciderci impunemente" ha detto ancora Kassem. In diverse città della Cisgiordania vengono intanto distribuiti dolciumi ai passanti in segno di gioia per l'attentato di Tel Aviv.

Le proteste nel paese

Sono giorni di tensione nel paese, sconvolto da proteste anti-governative. Le contestazioni che stanno colpendo Israele sono tra le più imponenti che il Paese abbia mai visto. L'opposizione accusa il premier, sostenuto da un governo conservatore sbilanciato verso l'estrema destra, di voler imbrigliare l'indipendenza della magistratura dal potere politico e instaurare un regime autoritario.

Le manifestazioni vanno avanti da 10 settimane, e si intrecciano con quelle dei movimenti per i diritti umani, preoccupati dall'escalation di attacchi da parte dell'esercito di Tel Aviv nei territori palestinesi, che hanno provocato decine di morti dall'inizio dell'anno. Tali attacchi, giustificati dal governo come azioni antiterrorismo, sarebbero anche un modo per favore un nuovo piano di occupazione della Cisgiordania da parte dei coloni israeliani, bacino elettorale dell'estrema destra nell'esecutivo di Netanyahu.