Studente apre il fuoco all'università: tre morti, è caccia al killer

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Uno studente ha aperto il fuoco nell'Università della Virginia, a Charlottesville, con il bilancio provvisorio che è già drammatico: almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. Secondo la polizia, il principale sospettato sarebbe Christopher Darnell Jones, uno studente che avrebbe tentato di fuggire con un camion.

La sicurezza ha chiuso la strutture universitaria per non fare scappare Jones, che sarebbe ancora armato. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le vittime non sono ancora state identificate.

Il rettore dell'Università, Jim Ryan, ha rilasciato una dichiarazione su Twitter in cui conferma l'identità del presunto autore e invita a rimanere allerta perché il sospetto è "armato e pericoloso. Sono devastato dal fatto che questo tipo di violenza abbia coinvolto l'Università della Virginia. Questo è un incidente drammatico per tutti nella nostra comunità".