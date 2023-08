Morti e feriti in una sparatoria di massa in strada

Pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Washington, la capitale degli Stati Uniti. Tre persone sono morte mentre due sono rimaste ferite. Secondo il racconto della polizia sarebbe accaduto tutto attorno alle ore 20:00. I poliziotti, dopo aver risposto agli spari, hanno trovato le 5 persone coinvolte nello scontro a fuoco: due uomini e una donna sono stati dichiarati morti sul posto mentre due uomini sono stati portati in ospedale. Al momento non ci sono stati arresti.

Si tratta della seconda sparatoria avvenuta in poco tempo a Washington. Il mese scorso nove persone sono rimaste ferite mentre celebravano il giorno dell'Indipendenza in un quartiere a circa 20 minuti di auto a est della Casa Bianca. Il capo ad interim del dipartimento di polizia metropolitana, Pamela Smith, ha dichiarato che "questo tipo di violenza armata non è accettabile nel Distretto di Columbia. Questa non è una zona di guerra. Vogliamo che i nostri residenti si sentano al sicuro". Ha poi chiesto aiuto ai residenti per raccogliere informazioni utili alle indagini. "Sia chiaro: questa violenza armata deve finire - ha detto il capo della polizia -. È incredibilmente frustrante. Sappiamo che qualcuno nella comunità sa cosa sta succedendo. Se nessuno parla ci saranno altri morti".

