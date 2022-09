Sparge le ceneri del padre in volo ma l'aereo cade: muore insieme al pilota

Un figlio colpito dal lutto, che perde la vita nel tentativo di celebrare la scomparsa del padre defunto. Una tragica storia che arriva dagli Stati Uniti, dove la caduta di un idrovolante, prenotato per un volo commemorativo, ha causato la morte di due persone: il pilota 61enne Douglas A. Johnson e il passeggero Lee Cemensky, di 58 anni, che voleva spargere in volo le ceneri del padre, scomparso lo scorso 7 agosto. L'incidente è avvenuto a Emily, a circa 150 miglia da Minneapolis, in Minnesota: la polizia è stata allertata domenica notte, quando il velivolo non ha fatto ritorno dopo essere uscito. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo del disastro non c'era nulla da fare: entrambi gli uomini a bordo era deceduti nell'impatto, con il tenente Craig Katzenberger dell'ufficio dello sceriffo della contea di Crow Wing, che ha confermato la versione dei fatti: "Lee aveva sparso le ceneri del padre in mare".

Cemensky aveva venduto da poco la sua attività a Las Vegas, la Brakes Plus, per tornare in Minnesota. Il 7 agosto aveva perso il padre, Leo John, deceduto nella loro casa a Fifty Lakes. Quasi un mese dopo la morte del genitore, Lee aveva deciso di esaudire questo suo ultimo desiderio. Al momento la dinamica dell'incidente è al vaglio della Federal Aviation Administration e del National Transportation Safety Board e le indagini sono ancora in corso: secondo le prime informazioni riportate dai media statunitensi, l'idrovolante precipitato non aveva mai avuto problemi ed era stato utilizzato nelle settimane precedenti per diverse visite turistiche nella zona rurale di Emily, in Minnesota.