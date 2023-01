Sparatoria in casa, 8 morti: 5 sono bambini

Strage familiare nello Utah. Otto persone di una stessa famiglia, tra cui cinque bambini, sono state trovate morte per ferite da arma da fuoco. È accaduto a Enoch, cittadina di circa 8.000 abitanti, a 400 chilometri da Salt Lake City

I bambini frequentavano tutti la stessa scuola e la dirigenza, notando la loro assenza prolungata e ingiustificata, ha allertato le forze dell'ordine. La polizia ha quindi raggiunto la loro abitazione, trovando i corpi. Cosa sia accaduto è al momento tutto da accertare. Non sono stati resi noti dettagli sulle persone decedute o sulle circostanze della sparatoria. "Al momento non crediamo che ci sia una minaccia per il pubblico o che ci siano sospetti in libertà", si legge in un comunicato delle autorità.

"Non sappiamo perché sia successo e non tireremo a indovinare, continueremo a indagare, esaminando tutti i dettagli possibili, rendendo disponibili tutte le informazioni che possono venire fuori da ciò che è successo all'interno dell'abitazione. Avremo ulteriori informazioni man mano che si presenteranno", ha detto Rob Dotson, amministratore comunale di Enoch.